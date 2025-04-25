إصابة شابين بعد دعسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي في يعبد جنوب جنين

وطن: أصيب شابان برضوض، مساء اليوم الجمعة، بعد أن دعسهما جيب عسكري إسرائيلي في بلدة يعبد جنوب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت شابين أصيبا بعد دعسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي أثناء تواجدهما على دراجة نارية في يعبد جنوبا، ونقلا على إثرها الى المستشفى.

وتصاعدت حدة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين في قرى وبلدات محافظة جنين، بالتزامن مع استمرار العدوان لليوم الـ95 تواليا على المدينة ومخيمها.