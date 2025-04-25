كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعى الأسير المحرر علي نضال الصرافيتي وعائلته بعد اغتيالهم بغارة إسرائيلية

وطن: نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، القائد العسكري علي نضال الصرافيتي "أبا نضال"، عضو قيادة كتيبة غزة ودائرة التنسيق العسكري في لواء الكتائب، والذي استشهد مع عائلته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة فجر الخميس.

وأسفرت الغارة، التي وُصفت بـ"الجبانة"، عن استشهاد الصرافيتي وزوجته وأطفاله الأربعة، حيث دُمر المنزل بالكامل، ما أدى إلى محو العائلة بأكملها من السجل المدني.

وأكدت الكتائب في بيان النعي أن الشهيد الصرافيتي "التحق بركب شهداء المقاومة والثورة الفلسطينية، على درب التحرير والعودة"، مشددة على التزامها بالثأر لدمائه ودماء كافة الشهداء، والاستمرار في حمل راية المقاومة حتى التحرير الكامل لفلسطين من الاحتلال الصهيوني.

وجددت الكتائب العهد بالوفاء للأرض والإنسان الفلسطيني، والاستمرار في النهج المقاوم الذي سار عليه الشهيد، في مواجهة "الاحتلال الكولونيالي والإرهاب الصهيوني"، حسب تعبير البيان.

يشار إلى إن الشهيد الصرافيتي، البالغ من العمر 44 عامًا، كان أسيرًا محررًا قضى 13 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بين 2002 و2015. وهو أحد القادة البارزين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.