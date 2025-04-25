مستوطنون يشرعون بتسييج وزراعة أرض في وادي الفاو بالأغوار الشمالية

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الجمعة، بتسييج أرض وزراعتها في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن مستوطنين شرعوا بتسييج وزراعة قطعة أرض في وادي الفاو، علما أنها مملوكة بالطابو للمواطنين.

وكانت منطقة وادي الفاو شهدت مؤخرا عملية تهجير قسري لسكانها بسبب تصاعد عدوان المستوطنين، حيث تم تهجير عائلات التجمع تباعا على مدار عام ونصف، وآخر العائلات تم تهجيرها من للتجمع مطلع آذار/ مارس الماضي.

وفي منطقة الفارسية، هاجم مستوطنون أحد الرعاة وحاولوا سرقة مواشيه، حيث تشهد المنطقة اعتداءات يومية من المستوطنين، تشمل مهاجمة مساكن المواطنين والاعتداء عليهم، إضافة إلى ملاحقة الرعاة ومحاولة سرقة مواشيهم.