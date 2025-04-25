أبو عبيدة: مقاتلونا في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة

وطن: أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان "مجاهدي الكتائب يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها".

وقال أبو عبيدة في تغريدات عبر قناته الرسمية ان "بطولات مجاهدينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها".

واضاف "مجاهدونا في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة",