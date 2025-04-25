تحت شعار "ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأمريكي وجرائمه".. طوفان مليوني بصنعاء نصرة لفلسطين

وطن: شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، طوفانًا بشريًا مليونياً هو الـ72 منذ انطلاق مسيرات "طوفان الأقصى"، تحت شعار "ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأمريكي وجرائمه"، في تأكيد شعبي متواصل على الارتباط اليمني العميق بالقضية الفلسطينية ورفض كافة أشكال العدوان الصهيوني والأمريكي على غزة واليمن.

واحتشد الملايين من أبناء العاصمة ومحيطها رافعين الأعلام اليمنية والفلسطينية، ولافتات تعكس الثبات الشعبي اليمني في موقف الإسناد والدعم للمقاومة الفلسطينية. وردد المتظاهرون شعارات تندد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل والولايات المتحدة بحق المدنيين، مؤكدين مواصلة الصمود والتظاهر رغم التحديات.

وأكد البيان الختامي للمسيرة أن الموقف اليمني في دعم فلسطين "إيماني وثابت"، مشددًا على أن اليمن لن يتفرج على ما يجري في غزة بل سيواصل "جهاده المقدس" ضد الولايات المتحدة والاحتلال حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

ووجه المحتشدون رسائل قوية لأمريكا والاحتلال، معتبرين أن كل محاولات كسر إرادة الشعب اليمني ستبوء بالفشل.

وجاء هذا الحراك الجماهيري بعد استئناف المسيرات الأسبوعية في 11 أبريل الجاري، عقب خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار واستئنافه للحصار.

وقد نظّم اليمنيون حتى الآن 72 طوفاناً شعبياً منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، ما يعكس استمرارية الحشد والدعم الشعبي رغم ظروف الحرب والحصار.

وفي سياق متصل، أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن الاحتلال الإسرائيلي عاجز عن تحقيق إنجازات ميدانية في غزة، مشيرًا إلى أن ما يجري ليس إلا حرب إبادة لا تندرج ضمن أي نجاح عسكري.

وأضاف في كلمة له أمس الخميس، أن الهدف الحقيقي للاحتلال هو تهجير سكان القطاع، منتقدًا صمت الأنظمة العربية وموقفها الباهت تجاه القضية الفلسطينية.

كما كشف الحوثي عن تنفيذ القوات اليمنية هذا الأسبوع 7 عمليات قصف إلى عمق فلسطين المحتلة، و9 عمليات اشتباك مع القوات البحرية الأمريكية، مؤكداً أن الملاحة الإسرائيلية والأمريكية باتت مشلولة في البحر الأحمر وباب المندب.