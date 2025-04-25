المجلس المركزي: قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية

وطن: أكد المجلس المركزي، أن الأولوية الوطنية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال البيان الختامي الذي صدر عن المجلس، اليوم الجمعة، عقب انتهاء أعمال دورته الـ 32، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، والتي انطلقت الأربعاء الماضي، في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وحمل البيان الختامي، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما أكد، الاستمرار بمقاومة الاحتلال واستعماره ومخططاته، لتجسيد استقلالنا الوطني في دولتنا الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على رفض أي مخططات للتهجير، كذلك الرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسي يستند الى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن شعبنا متمسك بخيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، داعيا اللجنة التنفيذية لمتابعة كل جهد إقليمي ودولي بهذا الخصوص.

وقرر المجلس المركزي استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية.

ورحب المجلس في بيانه الختامي، بتكليف الرئيس، للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالاستمرار في الحوار الوطني الجامع للوصول لوحدة أرضنا وشعبنا.

وتطرق إلى ما يعانيه معتقلونا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ومن إخفاء قسري لمعتقلي غزه، وتعذيب وتجويع.