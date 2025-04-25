استكمالا لكمين "كسر السيف" .. القسام تعلن قنص 4 ضباط وجنود أمس في بيت حانون

وطن: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تمكن عناصرها من قنص 4 ضباط وجنود يوم أمس الخميس.

وقالت القسام في تغريدة انه "استكمالا لكمين "كسر السيف"، تمكن مجاهدو القسام أمس الخميس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة".

وكانت مصادر عبرية تحدثت عن كمين صعب وقعت به قوات الاحتلال يوم أمس، ليعلن لاحقا جيش الاحتلال عن مقتل قائد دبابة واصابة اخرين بجروح.