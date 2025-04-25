الاجهزة الامنية منعتهم من الوصول اليها.. متظاهرون في رام الله يطالبون بإغلاق السفارة الالمانية

رام الله - وطن: تظاهر اليوم الجمعة عشرات المواطنين في مدينة رام الله للمطالبة بإغلاق السفارة الالمانية.

وتوجه المتظاهرون الى السفارة لكن الاجهزة الامنية حالت دون وصولهم، حيث انتشر عناصر الاجهزة الامنية في محيط السفارة ومنعت المتظاهرين من الوصول اليها.

وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع مسيرات مشابهة في عشرات المدن حول العالم التي خرجت للتظاهر تنديدا بمشاركة العديد من دول العالم في دعم وتمويل حرب الابادة في قطاع غزة.

وأعرب المشاركون في التظاهرة عن رفضهم واستنكارهم لدور ألمانيا في دعم الاحتلال في حرب الابادة

واكد المشاركون ان ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة داعم وممول لحرب الابادة في غزة مطالبين بإغلاقها.