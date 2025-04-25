غزة: 80 شهيداً باعتداءات الاحتلال منذ فجر الأمس.. بينهم 23 في منزل بجباليا

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة مُمعناً في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال 11 جثة إضافية في منزل قصفه الاحتلال أمس الخميس في منطقة أرض حلاوة في جباليا شمالي القطاع، لترفع حصيلة شهداء هذا الاستهداف إلى 23.

بدورها، أكدت مصادر محلية استشهاد 80 مواطناً على الأقل معظمهم من الأطفال من جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر أمس ولغاية ساعات الصباح الأولى اليوم.

هؤلاء الشهداء يُضافون إلى شهيد ارتقى في غارة إسرائيلية على شارع المنصورة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق ما أفاد به مراسنا.

وتحدثت المصادر عن وقوع إصابتين بنيران مسيّرة إسرائيلية في المخيم الجديد شمال غربي مخيم النصيرات، وعن قصف مدفعي تعرّض له مخيم البريج، وذلك وسط القطاع.

وأضافت أنّ الآليات الإسرائيلية أطلقت النار على حي الفراحين ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت مسيّرة للاحتلال النار في اتجاه مجموعة أشخاصٍ في شارع صلاح الدين.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر وجود عمليات توغل برية إسرائيلية مستمرة، تترافق واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وعلى صعيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً.

ووفق آخر الأرقام التي تنشرتها وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 18 آذار/مارس 2025 إلى 1978 شهيداً و5207 إصابة.

وارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 51355 شهيداً و117248 إصابة.