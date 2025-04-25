نبيه بري: لن نسلم السلاح قبل أن تنفذ "إسرائيل" شروط وقف إطلاق النار

وطن: شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن السلاح لن يسلم "قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من الاحتلال"، وأن السلاح أوراق لن يتخلى عنها لبنان بلا تطبيق فعلي لاتفاق وقف النار.

وأكد بري في تصريح أنه يؤيد الحوار الذي يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون مع "حزب الله"، لافتا إلى أنه "من المهم أيضا الضغط على الإسرائيلي لكي ينفذ ما عليه من التزامات اتفاق وقف النار".

وأضاف: "نحن نفذنا المطلوب منا ولا أحد يتشكك في ذلك. أما الاسرائيلي فلا"، معتبرا أن "هذه مسؤولية الأمريكيين حتما، وذلك يعني أيضا أن لا نسلم كل أوراقنا ونضعها على الطاولة".

وأوضح بري أن "المطلوب منا اثنان أنجزهما لبنان، وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب الحزب منه، وهو مذّاك لم يطلق رصاصة. كلاهما تمّا"، مشيرا إلى أن "المطلوب من إسرائيل وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وكلاهما لم يحصلا، بل تضاعف إسرائيل من اعتداءاتها وغاراتها... لتوقف إسرائيل النار على الأقل".