مستوطنون يقتحمون خربة سمرة ويضعون أعلام الاحتلال في الاغوار الشمالية

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، خربة سمرة في الأغوار الشمالية، ووضعوا أعلام الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من خيام المواطنين.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا الخربة، وتجولوا بين مساكن المواطنين، وقاموا بوضع أعلام الاحتلال على مقربة منها.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية من المستزطنين، وازدادت خطورتها وكثافتها مؤخرا، حيث تشمل الاعتداء على المواطنين ومساكنهم وترهيبهم، بالإضافة إلى ملاحقة الرعاة ومنعهم من دخول المراعي وسرقة مواشيهم والاعتداء عليها.