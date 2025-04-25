استطلاع يظهر تدني ثقة "الإسرائيليين" في نتنياهو

وطن: كشف استطلاع رأي جديد نشرته صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، عن تدني ثقة "الإسرائيليين" في رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، تزامنا مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "لزار" للبحوث، أظهرت أن أغلبية الإسرائيليين وتُقدر نسبتهم بـ58 بالمئة، ثقتهم قليلة في نتنياهو.

ولفت الاستطلاع إلى أن أغلبية الإسرائيليين (52 بالمئة) يعتقدون أن المواجهة بين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار تضر بالجهاز الأمني، مقابل 11 بالمئة فقط يعتقدون أنّ المواجهة تفعل خيرا للشاباك، و17 بالمئة يعتقدون أنها لا تؤثر، و20 بالمئة لا يعرفون.

وذكر الاستطلاع أنه في الساحة البرلمانية، فإنّ حزب بينيت تراجع 3 مقاعد بعد النوبة القلبية التي تعرض لها، مستدركا: "مع ذلك، تبقى كتلة المركز- اليسار برئاسة بينيت، تحظى بأغلبية 64 مقعدا دون الأحزاب العربية".

وبيّن أن "خريطة المقاعد في هذه الحالة جاءت: بينيت 26، الليكود 20، الديمقراطيون 12، إسرائيل بيتنا 10، عظمة يهودية 10، شاس 9، يوجد مستقبل 9، المعسكر الرسمي 7، يهدوت هتوراة 7، الجبهة/ العربية 5، الموحدة 5".

وتابع: "أما إذا بقيت الأحزاب الحالية كما هي، فستكون الخريطة على النحو التالي: الليكود 23، الديمقراطيون 17، ليبرمان 15، المعسكر الرسمي 15، يوجد مستقبل 12، عظمة يهودية 11، شاس 10، يهدوت هتوراة 7، الجبهة/ العربية 5، الموحدة 5".