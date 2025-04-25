حمدي فراج يكتب لوطن: هل نائب الرئيس سيكون نائبا للرئيس .. شرط ان يكون الخوري مسلم

تقود المقدمات الخاطئة غالبا الى نتائج خاطئة، و السؤال الناقص غير الواضح الى أجوبة ناقصة ، او غير واضحة ، و ربما مغلوطة و مضلّلة . لكنه بكل تأكيد يوّلد عشرات الأسئلة الأخرى .

لماذا انعقد المجلس المركزي ؟

لكي يستحدث منصب نائب الرئيس .

و لماذا منصب نائب الرئيس ؟

لأن أطراف دولية و إقليمية وازنة طلبت ذلك .

و لماذا الأطراف الوازنة طلبت ذلك ؟

لكي تجري إصلاحات ملحة داخل السلطة .

و هل استحداث منصب نائب رئيس يجري إصلاحات فعلية ؟ و ماذا اذا كان هذا النائب على دين مليكه ؟ و ماذا اذا كان بدون صلاحيات ؟ و ماذا اذا كان بمقدور الرئيس تغييره متى شاء ؟ (وهذا على ما يبدو ما تم اقراره) .

و هل اتخذ المجلس قرارا بتعيين النائب ، او انتخابه ؟ كما أشيع في حينه قبل خمسين يوما ؟ أم ان المجلس أحال الامر للرئيس لكي يعين النائب الذي يريد ؟

و هل كان الأمر يتطلب (منذ القمة العربية الطارئة في القاهرة) كل هذا الوقت لكي يخرج المجلس بمثل هذا القرار المفرغ من المضمون لطالما ان المجلس أعاد المهمة الى الرئيس ؟

و يأتي سؤال آخر له علاقة بالموضوع ، مفاده ، القمة العربية ، لماذا انعقدت بشكل طاريء ؟ أكيد ليس من أجل تعيين نائب للرئيس ، واذا كان ذلك صحيحا الى حد ما ، فإن الأمر لا يخلو من فرض اسم بعينه . لكن حصر الاسم في ان يكون عضوا في اللجنة التنفيذية ، سيكون له تداعيات من نوع "منع عن الجمع" ، لن يكون محمد دحلان او جبريل الرجوب ، لأنهما ليسا عضوان في اللجنة التنفيذية ، يبقى من الأسماء المتداولة ، حسين الشيخ وعزام الأحمد و مروان البرغوثي ، و الأخير ما زال في السجن منذ ربع قرن من أصل خمسة مؤبدات .

و من قال ان الامر سيبقى مقتصرا على "فتح" و الأسماء الخمسة المذكورة ؟ لماذا لا تطول أسماء من فصائل أخرى أعضاء في اللجنة التنفيذية ؟ او يتم إضافة شخصيات أخرى لاستكمال المواقع الشاغرة منذ استقالة الدكتورة حنان عشراوي قبل نحو اربع سنوات ؟

و لطالما ان الامر اصبح منحصرا في اللجنة التنفيذية للمنظمة ، فمن قال ان نائب الرئيس سيكون نائبا للرئيس ؟ سيكون على الأغلب نائبا لرئيس المنظمة ، لا لرئيس الدولة المراقبة في الأمم المتحدة ، او السلطة الفلسطينية ، أو قائد الجيش و القوات المسلحة .

كان الأجدى و الأولى ان نرى اجتماعا مسؤولا وازنا خلال حرب الإبادة على غزة ، لا بأس ، فقد اكتشفنا اننا كنا بحاجة لستين سنة لكي نعين نائبا للرئيس .

قيل عن بلدة عربية فيها طائفة مسيحية ، طلبت من الملك الذي زارها ان يخصص لهم كنيسة ، فوعدهم بذلك بعد ان يتشاور مع إمام الجامع ، الذي استجاب لطلب الملك "شرط ان يكون الخوري مسلم" .