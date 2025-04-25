نائب أمريكي يكشف شروط "الجولاني" للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" التطبيعية

وطن: كشف النائب في الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان عن رغبة الرئيس السوري أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) في تطبيع العلاقات مع الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بشروط أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأوضح النائب الجمهوري شتوتسمان، الذي زار سوريا مؤخرا والتقى بالجولاني، أن الإدارة السورية الجديدة تضع شروطا واضحة لتطبيع العلاقات، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال النائب الأمريكي إن الجولاني "منفتح على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى، وكذلك مع الولايات المتحدة".

وأكد شتوتسمان أن الشرط الأساسي للسلطات السورية هو الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، مشيرا إلى قلق الادارة السورية من أي محاولات لتقسيم البلاد إلى أقاليم.

كما أشار النائب الأمريكي إلى أن الجولاني طالب بمناقشة قضية الجولان المحتلة، مؤكدا ضرورة توقف إسرائيل عن قصف الأراضي السورية. وأضاف: "أعتقد حقا أنه منفتح على الحوار".