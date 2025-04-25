الاحتلال يقتحم قلقيلية ويخضع عددا من المواطنين للتحقيق الميداني

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية وأخضعت عددا من المواطنين للتحقيق الميداني.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت منازل المواطنين: مارغريت الراعي، وسامح الشوبكي، وحسن ملحم، وصابر وهاني جدوع، ووسام نصورة، وميسرة عفانة، وعمرو خضر، ويونس حوراني، ويوسف العيلة، وعبد الله ولويل، حيث فتشت منازلهم، وحققت معهم ميدانيا ثم أفرجت عنهم بعد احتجازهم لنحو ساعتين.