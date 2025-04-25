آلاف المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت

وطن: اقتحم آلاف المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ومنعت المواطنين من التنقل، تمهيدا لاقتحام المستوطنين، قبل أن يقتحم المستوطنين البلدة بأعداد كبيرة لأداء "صلوات تلمودية" في المقامات الإسلامية.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين جابوا شوارع البلدة بشكل استفزازي، وعلّقوا شعارات عنصرية على جدران المنازل والممتلكات.

يشار إلى أن البلدة تتعرض لاقتحامات متواصلة من المستوطنين الذين يدنسون المقامات الإسلامية الموجودة فيها.