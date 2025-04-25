في مجزة جديد للاحتلال.. استشهاد عائلة كاملة بقصف الاحتلال خيمتهم في مواصي خان يونس

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي، مع دخول اليوم الـ39 من استئناف الحرب على غزة، عدوانه ومجازره بحق اهالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف فجر اليوم الجمعة، خيمة تعود لعائلة أبو طعيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد العائلة كاملة وهم رجل وزوجته الحامل، وأطفالهم الثلاثة.

وأضافت المصادر، أن طفلا (3 أعوام) استشهد متأثرا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان يونس.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة إلى 65 شهيدا منذ فجر أمس الخميس فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 51,355 والإصابات إلى 117,248.

يأتي ذلك بينما هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع العدوان على غزة، وأمر سكان منطقتين شمالي القطاع بإخلائهما تمهيدا لمهاجمتهما.

في المقابل، نفذت المقاومة عملية جديدة في بيت حانون أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين.