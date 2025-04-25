مظاهرة في نيويورك تنديدا بزيارة بن غفير

وطن: نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا لمظاهرة خرجت في نيويورك مساء أمس الخميس احتجاجا على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمدينة وللمطالبة بوقف الحرب على غزة.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قالت إنه تم إلغاء ظهور لبن غفير في كنيس يهودي في لونغ آيلاند بنيويورك بعد احتجاجات.

وقبيل زيارة بن غفير تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة ييل الأمريكية، احتجاجًا على الزيارة

وقال متحدث باسم جامعة ييل، لشبكة CNN، إن "مجموعة غير مسجلة" تضم 200 شخص، غير "منتمين لأي منظمة طلابية معترف بها"، تجمعت، الثلاثاء، ونصبت 8 خيام في ساحة بينيكي، وهي ساحة مركزية في حرم جامعة ييل.

وهتف المتظاهرون في الساحة: "الشعب المتحد لن يُهزم أبدا" و"فلسطين ستتحرر"، وفقًا لمقاطع فيديو للاحتجاج.