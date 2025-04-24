الاحتلال يعتقل طفلا وينكل به خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلا بعد أن نكلت به خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت على الطرق الرئيسية وفي محيط منازل المواطنين وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتقلت الطفل أحمد خالد العلامي (14 عاما) من منطقة مثلث العين، بعد أن نكلت به.

وفي وقت سابق، أصيب أربعة مواطنين، ثلاثة منهم بالرصاص الحي، ورابع جراء تعرضه للتنكيل والضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخران خلال اقتحام بلدتي إذنا والظاهرية في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت إذنا غربا، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص في الأطراف السفلية وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وآخر بجروح ورضوض جراء تعرضه للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال، نقلوا جميعا بواسطة طواقم الإسعاف إلى المستشفى.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل.