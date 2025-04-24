رئيس أركان جيش الاحتلال يهدد بتوسيع الهجوم العسكري على غزة

وطن: هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بتوسيع الهجوم العسكري على قطاع غزة، في حال عدم إحراز تقدم في ملف الأسرى الإسرائيليين، وذلك خلال زيارة ميدانية أجراها لمدينة رفح جنوب القطاع.

وأكد زامير أن جيش الاحتلال سيواصل "الضغط العملياتي وتشديد الخناق على حركة حماس بحسب الضرورة"، ملوحاً باتخاذ "خطوات أكثر قوة وحسماً" إذا استمرت حالة الجمود في ملف الأسرى، قائلاً: "إذا لم نرَ تقدماً في إعادة المحتجزين، فسوف نوسّع نشاطنا حتى نتوصل إلى قرار حاسم".

كما حمّل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع، متهماً إياها بـ"احتجاز الأسرى الإسرائيليين بقسوة"، وبالتسبب في المعاناة التي يعيشها سكان غزة، مضيفاً أن الحركة "أخطأت في تقدير قدراتنا ونوايانا".