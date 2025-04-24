الاحتلال يقتحم بلدتي فقوعة ورمانة في جنين وسط اندلاع مواجهات

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدتي فقوعة شمال جنين، ورمانة غربا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت فقوعة، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين وسط اندلاع مواجهات.

كما اقتحمت بلدة رمانة، ونشرت فرق المشاة في شوارعها، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والقنابل الضوئية، وسط اندلاع مواجهات.

ويكثف الاحتلال من اقتحامه لبلدات وقرى محافظة جنين، ويشن حملات اعتقال ومداهمة للمنازل ويفتشها منذ بدء العدوان على المدينة ومخيمها قبل 94 يوماً.