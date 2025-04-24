إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدتي إذنا والظاهرية في الخليل

وطن: أصيب شابان، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخران خلال اقتحام بلدتي إذنا والظاهرية في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت إذنا غربا، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة اثنين منهم بالرصاص في الساق والفخذ وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.

وأفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل.