مستوطنون يغلقون طريقا ترابية غرب بردلة بالأغوار الشمالية

وطن: أغلق مستوطنون، اليوم الخميس، طريقا ترابية غرب قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أغلقوا طريقا ترابية حيوية، تصل بين قرية بردلة وسهل قاعون غرب القرية، ما يعني عدم مقدرة عشرات المزارعين من الوصول بشكل طبيعي إلى مئات الدونمات من الأراضي الزراعية.

وكان مستوطنون هاجموا الليلة الماضية، المواطنين وممتلكاتهم عند الأطراف الغربية من القرية، وقد تصدى لهم المواطنون ما أدى إلى إصابة سبعة من سكان القرية بالرصاص الحي.

وتشهد القرية منذ أشهر اعتداءات يقوم بها المستوطنون المسلحون، بحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسجل خلال الأيام الماضية، اعتداء المستوطنين على شبكات مياه وتقطيعها، تستخدم في ري المحاصيل المروية للمواطنين في القرية الزراعية.