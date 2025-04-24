الحوثي: ما يحدث في غزة ليس إنجازاً عسكرياً للاحتلال بل يعكس عجزه ويعتمد على الأكاذيب لتصوير أوهام الانتصار

وطن: أكد قائد حركة أنصار الله ،عبدالملك الحوثي، أن العدو الإسرائيلي يعجز عن تحقيق إنجازات عسكرية ملموسة في قطاع غزة، وانكشف تضليله حول اكتشاف الأنفاق وتدميرها.

وشدد في كلمة له على أن العدو الإسرائيلي عاجز عسكريا في قطاع غزة لذلك يلجأ إلى الأكاذيب والمسرحيات التي يصور بها تحقيق إنجازات.

واضاف "الإبادة الشاملة لا تعتبر إنجازاً عسكريا للعدو مهما بلغت ، وتجلى بوضوح أن عنوان الأسرى لا يمثل أهمية حقيقية لدى المجرم نتنياهو وزمرته المجرمة".

وقال إن الهدف الحقيقي للعدو هو تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أما تبادل الأسرى فكان ناجحا في إطار الاتفاق الذي تم سابقا

وتطرق إلى أن حالة الأوساط العربية رسميا وشعبيا تجاه انتهاكات الأقصى والاستفزازات لم يعد لها أي اعتبار ولا قيمة ولا يقترن بها أي خطوات عملية.

وتابع "حالة الأنظمة العربية راكد وجامدة إما قمة يصدر عنها بيان ولا يترافق معه أي موقف عملي، وإما كذلك بيانات تعلن في وسائل الإعلام بلهجة باردة".

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي قد عرف النفسية العربية التي ابتعدت عن المسار الصحيح في التعبئة والتربية الإيمانية واتجهت نحو الانحدار.

ونوه الحوثي في كلمته إلى أن كتائب القسام نفذت هذا الأسبوع عدداً من العمليات وكمائن الموت ومنها كمين كسر السيف ونتج عنه قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين والذي نفذ بالقرب من السياج الحدودي شرق بلدة بيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة.

وأكد على أن العدو الإسرائيلي عجز لأكثر من عام ونصف من حسم ما يريد حسمه في قطاع غزة ومن تحقيق أهدافه في السيطرة الكاملة عليها.

وتابع " فيما يتعلق بإسناد اليمن ترى بعض الأصوات تنتقد الشعب الفلسطيني ومجاهديه لماذا يرحب بهذه الخطوة الإيجابية الفريدة في الساحة العربية؟!".

كما وتطرق في كلمته الى تنفيذ القوات اليمنية خلال هذا الأسبوع 7 عمليات بالقصف الصاروخي وبالمسيرات إلى عمق فلسطين المحتلة، منها باتجاه حيفا.

وقال أن العمليات إلى عمق فلسطين المحتلة هي دليل واضح على فشل العدوان الأمريكي.

كما وأعلن عن تنفيذ 9 عمليات اشتباك هذا الأسبوع مع القوات البحرية الأمريكية كانت بـ27 صاروخا مجنحا وطائرة مسيرة .

وأشار إلى أن قواته تستمر في منع الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي وكذلك للأمريكي لأنه ورط نفسه مع الإسرائيلي ،حيث أصبحت سفن العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي منعدمة تماماً في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي.