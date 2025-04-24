5 شهداء باستهداف الاحتلال شقة سكنية وسط غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية داخل برج الصديق خلف مجمع الصحابة وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت آخر ثلاث طوابق من عمارة "الصديق" خلف مجمع الصحابة؛ أسفرت عن 5 شهداء وجرحى.

ويعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج على سياسة استهداف المنازل المأهولة في قطاع غزة، في إطار تكتيك عسكري يهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 51 ألفًا و355 شهيدًا، إلى جانب 117 ألفًا و248 مصابا بجروح؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وغالبيتهم أطفال ونساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.