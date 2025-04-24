دعماً لفلسطين.. إسبانيا تلغي عقد تسلح مع شركة إسرائيلية

وطن: ألغت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع شركة إسرائيلية، بعدما تسبب بتوترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، بحسب مصادر حكومية.

وقالت المصادر: "قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية".

وأكدت أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية".

يذكر أن إسبانيا كانت من الدول الرافضة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد شدد على أنّ "غزة مُلك للشعب الفلسطيني الذي يعيش فيها، ويجب أن يبقى الفلسطينيون هناك، وعلينا أن نساعدهم على إعادة بناء حياة جديدة".

وأكّد ألباريس أنّ "المستوطنات غير القانونية مخالفة للقانون الدولي، ودانتها الأمم المتحدة، عدة مرات".