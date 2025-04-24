حماس تطالب بمواقف عملية لوقف استهداف المستشفيات بغزة

وطن: قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أنه استمراراً لسياسة التدمير الممنهج التي ينتهجها الاحتلال بحق القطاع الصحي في قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية على استهداف مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة .

وشددت الحركة، على أن هذه الجريمة التي طالت منشأة طبية مخصصة لعلاج الأطفال، تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وتؤكد إصرار هذا الكيان الفاشي على المضي في حرب الإبادة الجماعية ومخطط التهجير القسري، من خلال تدمير البنية الصحية وتعميق المأساة الإنسانية في غزة.

واوضحت الحركة أن 36 مستشفى ومركزاً طبياً توقّفت عن العمل نتيجة الاستهداف المباشر بالغارات ونيران جيش الاحتلال.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية،.

ودعت لاتخاذ موقف عملي وفاعل لوقف هذا العدوان المتواصل، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل على كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وضمان إدخال المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية للحياة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، ألواح الطاقة البديلة بمستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح شرق مدينة غزة كما قصف قسم العناية المركزة بالمستشفى، وهو ما استنكرته وزارة الصحة، قائلةً إنّ "الاحتلال لم يكتفي بمنع الدواء والغذاء عن أطفال قطاع غزة بل يُمعن في حرمانهم الحياة".