مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال في قطاع غزة يخرج عن الخدمة

وطن: قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرق مدينة غزة، خرج على الخدمة.

وأوضحت الوزارة، أن المستشفى خرج على الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قبل يومين، إثر قصفه من الاحتلال الإسرائيلي، إذ أدى القصف إلى إحداث أضرار في قسم العناية المكثفة، كما تعمّد الاحتلال قصف ألواح الطاقة البديلة التابعة له.

و أكدت الوزراة أن استمرار منع الإمدادات الغذائية والدوائية يشير إلى أن أطفال قطاع غزة أمام مشهد خطير وكارثي.

ومع خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة على الخدمة، يرتفع عدد المستشفيات التي خرجت على الخدمة منذ بدء العدوان في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 37.