جمعية "ايخيليا الأغوار": تصعيد خطير لجرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

وطن: ادانت جمعية "ايخيليا" الاغوار التصعيد الخطير لجرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة خلال هذا الأسبوع الذي شهد قيام المستوطنين، وفي اكثر من منطقة، بحرق وتخريب أملاك المواطنين، والاعتداء على تجمعات سكانية بشكل همجي أدت إلى استشهاد المواطن وائل باسم محمد غفري (48 عاماً)، وإصابة آخرين، من بلدة سنجل، في محافظة رام الله والبيرة.

ودعت الجمعية في بيان وصل لوطن نسخة عنه المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد لهذه الجرائم، والتي تتم عادة تحت حماية جيش الاحتلال.

وقالت الجمعية في بيانها "من خلال متابعات وتوثيقات "ايخيليا"، فإنه وخلال هذا الأسبوع قامت مجموعات كبيرة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال، باقتلاع ما لا يقل عن (500) شجرة زيتون معمرة في قرية إم صفا، التابعة لمحافظة رام الله والبيرة، وجرفوا نحو (2,000) دونم من أراضي القرية التي يلفها الاستيطان من كافة الجهات، وشقوا طريقاً استيطانية في أراضي المواطنين، ونتيجة للاستهداف اليومي لهذا التجمع السكاني الذي لا يزيد عدد افراده عن (750) شخصاً، فإن ما تبقى من أراضٍ للمواطنين هو (300) دونم من أصل (4,000) دونم، حيث يسعى الاحتلال إلى تفريغ المنطقة وتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير خالٍ من أي تواجد للمواطنين الأصليين.

وفي ذات السياق فقد وثقت "ايخيليا"، هجوم قام به عشرات المستوطنين على بلدة سنجل، واحرقوا منشآت زراعية، وخربوا مزروعات، وسرقوا مواشي، هذا بالإضافة إلى اطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين وممتلكاتهم، وجاء هذا الهجوم بشكل منسق ومنهجي وتحت حماية جيش الاحتلال، واستمر على مدار ثلاثة أيام".

وعدا عن ذلك فلا زال المستوطنون يعيثون خراباً ودماراً في منطقة مسافر يطا، التي تتعرض بشكل يومي إلى اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، بهدف إرهاب السكان وتهجيرهم من هذه المنطقة التي تضم عدد لا بأس به من التجمعات البدوية والرعوية.

وفي الوقت التي تؤكد "ايخيليا" على أن ما يجري في بلدة سنجل وقرية إم صفا ومسافر يطا هي نموذج صارخة لما يجري في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، من إرهاب بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فإنها تؤكد أيضاً على ضرورة حماية السكان المدنيين من إرهاب المستوطنين، وتعزيز صمود التجمعات البدوية والرعوية التي تتعرض لسياسة ممنهجة تهدف ليس فقط إلى ترحيلهم من أراضيهم، لا بل أيضاً القضاء المعنوي على وجودهم، وبخاصة أنه ومنذ تشرين الأول 2023، وحتى نهاية العام 2024، تم تهجير ما لا يقل عن (29) تجمعاً تضم قرابة (2,000) شخص.

ودعت الجمعية الى قيام الحكومة بتوفير الحماية والدعم المادي اللازمين لسكان التجمعات البدوية والرعوية، وسكان المناطق المحاذية للمستوطنات من أجل تعزيز صمودهم في مواجهة إرهاب المستوطنين.

كما دعت الى أن تبادر الفعاليات الشعبية في تفعيل لجان الحراسة الليلة، في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في المناطق الأكثر عرضة لإرهاب المستوطنين.

وطالبت منظمة التحرير أن تبادر بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى قيامه وبشكل فوري بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأن تتحمل هذه الهيئة الدولية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.