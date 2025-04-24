سيف عبد الجليل يكتب لوطن: التاريخ المقارِن: صعود الفاشيّة وسقوط الإنسان

في غضون العقد الذي سبق الحرب العالمية الثانية، شهدت قارة أوروبا على معالم واضحة ومأساوية لتطوّر مقلق للفكر والحُكم الفاشي في عدة دول وأقاليم كان يحتشد فيها الملايين من اليهود الذي باتوا يستشعرون، ويتعايشون مع، العنصرية والوحشية التي يتعرّضون لها في مجتمعات كانوا يعيشون فيها ضمن أسس عرقية عنصرية قد بدأ التسويق لها بكثافة في القرن التاسع عشر. وقد أدى ذلك بالنهاية إلى حصارهم في أحياء "الغيتو"، وفصلهم ديمغرافياً وإقتصادياً، وسلب ممتلكاتهم من أراضٍ وبيوت ومشاريع صغيرة وكبيرة وطرق تأمين قوْتهم اليومي، وتجويعهم وسجنهم في معسكرات "الأوشڤيتز" التي كان يترأسها جنرالات لا يعرفون الرحمة -كجنرالات جيش الإحتلال في غزة- وأخيراً إعدامهم بأبشع الطرق والوسائل.

وإذا ما نظرنا في ماضي وحاضر المجتمع الفلسطيني الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية وفي الداخل المحتل وفي الشتات، فإننا سنجد أن الإنسان الفلسطيني هو إعادة للتجربة اليهودية في أوروبا بكافة عناصرها وتفاصيلها ومناهج تطبيقها. وما كان يعانيه اليهودي مما ذكرنا آنفاً في أحياء الفصل العنصري ومعسكرات الإعتقال، عانى منه الفلسطيني لاحقاً في غزة بأكملها وفي مخيمات الضفة الغربية ومخيمات دول إقليم الشرق الأوسط. وما عانى اليهودي منه من نزع النازيين والفاشيين لإنسانيته وإستباحة دمه وإستحلال جسده وروحه، عانى، وما زال يعاني، منه الفلسطيني لاحقا في المواضع المكانية ذاتها ضمن لوائح عرقية توسّعية... وكل ذلك كان على ذات اليد التي كانت ضحية العنصرية والفاشية الأوروبية.

في ثلاثينيات القرن الماضي، كانت الصُحف الألمانية، وعلى رأسها صحيفة "دِر سترومر"، تنشر دعايات كاريكاتورية ومقالية دورية تتضمّن تشويه صورة الإنسان اليهودي، إستناداً على مناهج عقائدية وإقتصادية وجسدية كان رائدها وزير الدعاية النازية "جوزيف جوبلز"، للوصول إلى جوهر فكرة مقيتة تقضي بنزع إنسانية المجتمع اليهودي في أوروبا، وبالتالي إستباحته وإستحلاله. وفي الجهة المقابلة، في بداية الحرب القائمة، وَصَف وزير الدفاع المُقال ''يوآف غالانت'' المجتمع الفلسطيني بالمصطلح العنصري الفاشي "حيوانات بشرية" ضمن غاية لتحقيق نزع إنسانية الشعب الفلسطيني ولتبرير الجرائم القادمة في ما بعد، مُوَظِّفاً لذات المناهج التي تم من خلالها تجريد أجداده من إنسانيتهم في أوروبا. وما يدعو له وزراء حكومة الإحتلال، مثل بن غفير وسموتريتش وغيرهم، من تجويع لمجتمع غزة الإنساني، وإطباق الحصار عليهم، وحرمانهم من الماء والدواء هو مماثلة حقيقية لما نودي به ضد أسلافهم في ألمانيا وبولندا وإيطاليا والإتحاد السوفييتي وغيرها من التكتّلات الفاشية.

وبعد ثمانية عشر شهراً من هذا السّخَط الفاشي على غزة والضفة الغربية، ما المطلوب من الشعب الفلسطيني المكلوم أن يثبت للعالم أنه يمثّل قضية إنسانية محورية؟! ما الذي يمكن فعله لزحزحة الأمتين العربية والإسلامية لفك الحصار عن القطاع وتأمين سكانه بما تُعتبر حقوق إغاثية أساسية للإبقاء على حياتهم؟! ما الذي يمكن للإحتلال أن يقوم به بوحشية أكبر مما قام به لكي تستيقظ الروح الثورية العربية والإسلامية من غفلتها؟! ماذا بقي للإنسان ما يقوله ليبرر ما يحدث ولكي يفسّر تخاذله وتقاعصه عن إتخاذ أي موقف عابر في تجربة بربرية متكررة؟!

في ظل الظروف الراهنة على أرض فلسطين التاريخية وظروف شعبه المحاصر الجائع السقيم في قطاع غزة، من الحكمة والمنطق أن يحرص كل إنسان في أي مكان في هذا الزمان أن يبذل قصارى جهده لكي يجعل من وجوده الفاني جسراً يُحمَل عليه أوزار الإنسانية والعدل الإلهي. أن يبني بكلماته وأفعاله صرحاً ونُصُباً تذكاريّاً لكل مجموعة إنسانية تم التشكيك بإنسانيتها لتبرير إبادتها، وتطهيرها عرقياً، ومعاقبتها بالتجويع وتفشّي المرض فيها وحرمانها من الماء والدواء. أن يقف بكل ما أوتيا روحه وجسده من قوة للإبقاء على القاعدة الأكثر سموّاً في تاريخه الإنساني... ما يتم هدمه اليوم قهراً وظلماً، يُعادُ بناءه بدعائم أعزّ وأطول... وما يُشَيَّد اليوم طَوعاً وحقاً، لا يُهدم إلا بأمرٍ ممّن بيده ملكوت كل شئ.