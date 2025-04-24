وزارة الصحة في غزة: 50 شهيدا و152 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

وطن: ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 51,355 شهيدا، و117,248 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 1,978 شهيدا، و5,207 مصابين منذ 18 آذار/ مارس الماضي.

وقالت، إن 50 شهيدا، و152 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.