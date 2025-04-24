الهيئة الوطنية للسلم الاهلي تستنكر ما صدر عن الرئيس محمود عباس في كلمته باجتماع المجلس المركزي

وطن: استنكرت الهيئة الوطنية للسلم الاهلي ما صدر عن الرئيس محمود عباس في كلمته أمس في المجلس المركزي في اجتماعه بدورته الحالية ليومي الاربعاء والخميس.

وقالت الهيئة في بيان وصل لوطن نسخة عنه " ان ما صدر عن الرئيس موقف غير مسؤول ومتساوق مع أباطيل الاحتلال وكأن المقاومة وحماس هما من يعيق انهاء الحرب في غزة" .وقالت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي "نرفض هذه الاساءة للمقاومة ونطالب الرئيس بالاعتذار امام شعبنا والتوقف عن اية تصريحات تزيد الانقسام وتضعف وحدة شعبنا، مما يجعل الاحتلال يزداد عداء وتغولا وقتلا وتدميرا لشعبنا ومدننا ومخيماتنا" مؤكدة على ان الاحتلال ليس بحاجة لمبررات للعدوان وهو ينفذ توجهات صهيونية ترفض التسوية المزعومة.

وفيما يلي نص البيان الصحفي كما وصل لوطن:

ليس هكذا تؤتى الإبل يا سيادة الرئيس؟

مؤسف جدا ما شاهدناه وسمعناه وما صدر عن الرئيس محمود عباس وتناقلته وكالات الانباء الاسرائيلية والغربية قبل العربية في كلمته امام المجلس المركزي الفلسطيني صباح اليوم.

فكيف لرئيس ان يهين شعبه واصفا مقاومته ورجالها وأبطالها ب" اولاد الكلب" !

وبينما نحن في الهيئة الوطنية للسلم الاهلي ومعنا كل الحريصين على وحدة الموقف الفلسطيني نسعى لرأب الصدع وانهاء هذا الانقسام المدمر ولكي نخاطب كل العالم بلغة واحدة مطالبين بوقف هذا العدوان الهمجي وهذه الابادة الوحشية، نرى هذا الموقف غير المسؤول ، المتساوق مع اباطيل الاحتلال وكان المقاومة وحماس هما من يعيق انهاء الحرب في غزة ..

لا يا سيادة الرئيس!

الكيان الصهيوني ليس بحاجة لمبررات للعدوان وهو ينفذ توجهات صهيونية ترفض التسوية المزعومة التي ناديتم وٱمنتم بها .

انه يتنكر لكافة حقوق شعبنا بالعيش على أرض وطنه فلسطين ويسعى لاقتلاعنا وتهجيرنا ، فكيف نبرئه من هذه التهمة ونلوم ونلعن ونشتم اشرف الرجال رجال المقاومة الفلسطينية؟

ان الهيئة الوطنية للسلم الاهلي واذا ترفض هذه الاساءة للمقاومة تطالب سيادة الرئيس بالاعتذار امام شعبنا... والتوقف عن اية تصريحات تزيد الانقسام وتضعف وحدة شعبنا، مما يجعل الاحتلال يزداد عداء وتغولا وقتلا وتدميرا لشعبنا ومدننا ومخيماتنا.

كما اننا نرى ان على اللجنة التنفيذية ومؤسسات المنظمة واحزابنا وحركة فتح ان يسائلوا الرئيس لوقف هذا الاسلوب الذي لا يخدم الا الاحتلال وحكومة نتنياهو المجرمة.

المجد للمقاومة!

والنصر لشعبنا.

الهيئة الوطنية للسلمي الاهلي