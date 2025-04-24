مجازر الاحتلال بلا توقف .. 40 شهيدا معظمهم من النساء والاطفال في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد 40 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، جراء غارات جوية وقصف مدفعي عنيف نفذته قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وشملت الاعتداءات قصف أحياء سكنية، ونسف منازل فوق رؤوس قاطنيها، خصوصا في حي التفاح بمدينة غزة، حيث أكد الدفاع المدني عجز طواقمه عن الوصول إلى عدد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، مطالبا الصليب الأحمر الدولي بتكثيف جهود التنسيق مع قوات الاحتلال للسماح بإنقاذ المدنيين العالقين.

وكشف مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، الدكتور أحمد الفرا، أن قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة من سوء التغذية، محذرا من وضع كارثي للأطفال الذين يعانون من نقص شديد في الغذاء والأدوية، مع انعدام حليب الأطفال والعلاجات الطبية الأساسية.

ميدانيا، استمرت آلة الحرب الإسرائيلية في قصفها لمناطق متفرقة، حيث نُفذت عمليات نسف لمنازل سكنية شمال مدينة رفح، وأخرى في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات إسرائيلية مباني في مواصي خانيونس وشمال رفح، موقعة دمارا هائلا.

وفي مدينة بيت حانون، أطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق حي الزيتون قذائفها بكثافة، بينما شن الطيران الحربي هجوما على مجموعة من النازحين في شارع البيئة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع إصابات.

وفي ظل هذه الجرائم المستمرة، يتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة يوما بعد يوم، وسط صمت دولي وعجز المنظمات الإنسانية عن الوصول الكامل للمتضررين، بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب بحق المدنيين العزل.