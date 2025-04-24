الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من بيت لحم ونابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس 4 مواطنين اثنين من محافظة بيت لحم و اثنين من مدينة نابلس

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف مراد سلهب (24 عاما) من منطقة شارع الصف بمدينة بيت لحم، ومحمد جمعة زعول (18عاما) من قرية حوسان غربا، كما فتشت عددا من المنازل في القرية وعاثت فيها خرابا.

كما اقتحمت القوات معظم أنحاء المحافظة: بلدة تقوع، مدينتي بيت جالا، وبيت ساحور، ومناطق جبل الموالح، ورخمه، ورفيدا، وهندازه شرقا.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنين حسن الزاغة من حي المعاجين، وعبد الله العكر من شارع عصيرة.