احتجاجات في جامعة ييل الامريكية على زيارة بن غفير

وطن: تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة ييل الأمريكية، احتجاجًا على زيارة مرتقبة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

ومن المتوقع أن يلقي الوزير اليميني المتشدد كلمة الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أمام جمعية "شبتاي"، وهي جمعية يهودية لطلاب جامعة ييل، غير تابعة رسميًا لرابطة جامعات "آيفي ليج" الطلابية.

وقال متحدث باسم جامعة ييل، لشبكة CNN، إن "مجموعة غير مسجلة" تضم 200 شخص، غير "منتمين لأي منظمة طلابية معترف بها"، تجمعت، الثلاثاء، ونصبت 8 خيام في ساحة بينيكي، وهي ساحة مركزية في حرم جامعة ييل.

وهتف المتظاهرون في الساحة: "الشعب المتحد لن يُهزم أبدا" و"فلسطين ستتحرر"، وفقًا لمقاطع فيديو للاحتجاج.

وانفضت المجموعة الساعة 11 مساءً، وذكر المتحدث باسم جامعة ييل، بأن "مسؤولي الجامعة أوضحوا سياسات جامعة ييل وعواقب انتهاكها، ووجهوا تحذيرا أخيرا، ووزعت على المتظاهرين سياسات الجامعة للتجمع السلمي، مثل الحفاظ على سلامة الجميع جسديا، وعدم إغلاق المداخل والمخارج، وعدم تعطيل عمليات الجامعة".

وأضاف المتحدث أن "بعض الطلاب الذين حذرهم مسؤولو الحرم الجامعي في حوادث سابقة انتهكت سياسة الجامعة، تلقوا إشعارات كتابية، وهم عرضة لإجراءات تأديبية فورية"، لكنه لم يفصل عدد الذين تلقوا هذه الإشعارات.

وجاء احتجاج الثلاثاء بعد وقت قصير من اجتماع المجموعة مع مسؤولي جامعة ييل لمناقشة "انتهاكات سياسة الحرم الجامعي الأخيرة"، حيث "حذروا من أن أي انتهاكات أخرى ستعرض امتيازات المجموعة للخطر"، وفقا للجامعة.

وألغت جامعة ييل منذ ذلك الحين تسجيل المجموعة كمنظمة طلابية، حيث صرح المسؤولون بأنهم يحققون أيضًا في مخاوف بشأن "سلوك معادٍ للسامية مُقلق في اجتماع الثلاثاء"، وفقًا لما ذكرته الجامعة في بيان محدث، الأربعاء.