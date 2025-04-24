اصابة 5 مواطنين بالرصاص الحي .. مستوطنون يضرمون النار في خيام وحظائر ماشية في بردلة

وطن: أضرم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، النار في خيام وحظائر للماشية في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن مستوطنين هاجموا منطقة غرب بردلة وأضرموا النار في خيام سكنية وحظائر ماشية تعود لأحد المواطنين.

وكان مستوطنون قد هاجموا في ولت سابق، ليلة الأربعاء، الجهة الشمالية من البلدة وحاولوا سرقة مواشي، كما قاموا بإطلاق الرصاص باتجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بالرصاص في الأطراف، فيما عرقلت قوات الاحتلال حركة مركبات الإسعاف ومنعتها من الوصول لفترة من الزمن.

كما شهدت مفترقات الطرق القريبة انتشارا مكثفا للمستوطنين بحماية قوات من جيش وشرطة الاحتلال.