أهالي بلدة اليامون يشيعون جثمان الشهيد الطفل أبو الهيجا

وطن: شيع أهالي بلدة اليامون مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل محمود أبو الهيجا (12 عاماً) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي إلى منزل الشهيد في بلدة اليامون غرب جنين، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد، وجابوا شوارع البلدة منددين بجريمة الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على الطفل أبو الهيجا، أثناء تواجده مع مجموعة أطفال في أحد شوارع البلدة، وإصابته بالفخذ والبطن ما أدى لاستشهاده.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الطفل أبو الهيجا في مسجد البلدة، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.

وباستشهاد أبو الهيجا ارتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 93 يوما إلى 40 شهيد.