العدوان الأمريكي يستهدف منطقة الحديدة باليمن

وطن: استهدفت غارات أمريكية متتالية، مساء اليوم الأربعاء، مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن عدوانًا أميركيا استهدف بسلسلة غارات مديرية التحيتا بالحديدة.

وشن الطيران الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، عدواناً استهدف محافظتي الحديدية وتعز في اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن عدوانا أميركيا استهدف مطار مدينة الحديدة بـ 4 غارات، فيما استهدفت غارات أميركية أخرى شبكة الاتصالات بمنطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وتواصل الولايات المتحدة حملة عسكرية واسعة ضد "أنصار الله" في اليمن، متوعدة بمواصلة الضربات الجوية ما لم تتوقف الجماعة عن استهداف حركة الملاحة التابعة لـ "إسرائيل" أو المرتبطة بها في البحر الأحمر.

ورغم هذه التهديدات، واصلت جماعة أنصار الله هجماتها، مستهدفة مواقع داخل "إسرائيل" وسفنًا في البحر الأحمر كانت متجهة إليها، في رد على استمرار حرب الإبادة التي استأنفتها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي.