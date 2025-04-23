إيطاليا تعتمد السفيرة "منى أبو عمارة" ممثلة لدولة فلسطين

وطن: أعلنت الجمهورية الإيطالية رسميًا قبول أوراق اعتماد السفيرة الفلسطينية منى أبو عمارة سفيرةً لدولة فلسطين لدى إيطاليا، بعد صدور مرسوم رئاسي يقضي بتعيينها في هذا المنصب، على أن تباشر مهامها الدبلوماسية مطلع تموز/يوليو المقبل.

هذا وتنهي السفيرة أبو عمارة مهامها في حزيران القادم في العاصمة الكندية أوتاوا، حيث تولّت تمثيل فلسطين منذ مطلع عام 2021

ومن المتوقع أن تركز السفيرة في مهامها الجديدة على توسيع أفق العلاقات الثنائية مع المؤسسات الرسمية الإيطالية، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي عبر التنسيق مع الجاليات، وقوى التضامن، والدوائر الدبلوماسية، بما يعزز من التأييد الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.