“أنا أتنفس… أنا موجود” — مبادرة تزرع الأمل وتحرّر التعبير في مدرسة محمود التوايهة الأساسية للبنين

وطن: في مشهد ينبض بالروح والوعي، تواصل جمعية مركز إبداع المعلم تنفيذ مبادرتها التفاعلية “أنا أتنفس… أنا موجود” في مدرسة محمود التوايهة الأساسية للبنين، كجزء من مشروع “الوصول الآمن إلى التعليم الشامل وخدمات الحماية والكرامة في ظل الأزمات”، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية – World Vision.

تسعى هذه المبادرة إلى إعادة الاعتبار لصوت الطالب، ومساعدته على اكتشاف ذاته ومشاعره في بيئة آمنة تحترم إنسانيته وتُقدّر تجاربه الحياتية، وذلك من خلال أنشطة دعم نفسي اجتماعي عميقة وهادفة. وقد جرى تنفيذ اللقاء بإشراف الأستاذ خالد العرامين، وبدعم فاعل من مدير المدرسة الأستاذ أحمد أبو خيران، والأستاذ محمد فخري، بمشاركة الطالبة الجامعية المبدعة كنانة حليقاوي التي حملت شغفها ومبادرتها الشخصية إلى الميدان التربوي.

حضر اللقاء كل من يارا عواد، منسقة المشروع في جمعية مركز إبداع المعلم، وابتسام علقم، المشرفة التربوية من مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل، حيث تابعتا تفاصيل الأنشطة ووقفتا على الأثر التربوي والنفسي الذي بدأت المبادرة تخلقه بين الطلبة، وأثنتا على الأجواء التفاعلية الدافئة التي غمرت المكان.

وشملت المبادرة أنشطة تُمكّن الطلبة من التعبير الحرّ عن دواخلهم، مثل نشاط “نستمع لبعضنا” الذي منحهم مساحة حقيقية لسماع بعضهم البعض دون حكم، ما عزّز شعورهم بالقبول والانتماء. كما كان لنشاط “مجلة المشاعر” أثر بارز، حيث عبّر الأطفال عن مشاعرهم برسومات وكلمات عفوية صادقة، عكست أعماقهم وقدراتهم الإبداعية الكامنة.

ولم يكن اللقاء مجرد لحظات من الترفيه، بل كان تمريناً عملياً على التمكين والوعي العاطفي، حيث شعر الطلبة بأنهم يُرَون ويُسمَعون، وأن لمشاعرهم مكاناً في المدرسة، وأن المدرسة ليست فقط مكاناً للتلقين، بل فضاءً إنسانيًا يُنصت لنبضهم اليومي.

وتهدف جمعية مركز إبداع المعلم من خلال هذه الأنشطة، إلى ترسيخ نهج التعلّم العاطفي الاجتماعي في المدارس، وتعزيز قدرة الكوادر التعليمية على رعاية الجانب النفسي للطلبة، خاصة في البيئات التي تشهد أزمات وضغوطات متعددة. كما يسعى المشروع إلى خلق نموذج تربوي شامل، يدمج التعليم بالحماية والكرامة، ويعترف بأن الصحة النفسية ركيزة أساسية في العملية التعليمية وليست ترفًا.

في زمن تتعدد فيه التحديات، وتزداد فيه الحاجة إلى احتواء الطلبة وتوفير بيئة آمنة لتطورهم، تأتي هذه المبادرة كنافذة للأمل، ورسالة تربوية مفادها أن “التعلّم يبدأ من الإصغاء… وأننا موجودون حين يُسمَع صوتنا.”