إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس وطفل آخر في بيت لحم

وطن: أصيب شاب بجراح خطيرة جراء إصابته برصاص الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء، بمدينة نابلس، كما أصيب طفل برضوض بعد أن اعتدى عليه جنود الاحتلال في بيت لحم جنوب الضفة.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب أصيب برصاص الاحتلال عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وأشارت، إلى أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الصدر، في منطقة المساكن الشعبية بنابلس.

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس بشكل يومي، حيث تتعمد إطلاق النار على المواطنين ونصب الحواجز الطيارة والتضييق على المواطنين.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية، بإصابة طفل جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، عصر اليوم.