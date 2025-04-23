بالفيديو| الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة عمري ميران يوجه رسالة لعائلته: لا تصدقوا نتنياهو.. فقط الصفقة ستعيدنا أحياء

وطن: بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام،، عصر اليوم الأربعاء، رسالة مصورة لأسير إسرائيلي لديها في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها كتائب القسام،، الأسير الإسرائيلي عمري ميران، وهو يشعل شمعة عيد ميلاده الثاني وهو أسير لدى المقاومة في القطاع.

وقال "ميران": "اليوم عيد ميلادي الثاني الذي يمر وأنا هنا، ليس من الممكن أن أقول أحتفل هنا، بل يمر علي وأنا بأسر حماس".

وتابع: "أعددت هذه الكيكة بمناسبة عيد ميلادي لكن ليس هناك سعادة منذ عام ونصف أنا حقًا مشتاق لبناتي وزوجتي".

ووجه راسلته بالقول: "لكل عائلتي وأصدقائي، الوضع هنا صعب للغاية، شكرًا لكل المتظاهرين الذي يريدون أن نعود لبيوتنا بسلام".

ودعا ميران المستوطنين للخروج بمظاهرة ضخمة مقابل بيت نتنياهو، وتابع: "أحضروا بناتي حتى أتمكن من رؤيتهم بالتلفاز، افعلوا كل شيء الان كي نعود بأسرع وقت ممكن إلى بيوتنا، مؤيدو نتنياهو لا يهتمون لنا، حتى أنهم يفضلون موتنا".

كما وجّه الأسير الإسرائيلي رسالة للأسرى الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم سابقًا ضمن صفقة التبادل، وقال: "أطلب من كل الأسرى الذين خرجوا من هنا، أخرجوا للتظاهر وتحدثوا إلى وسائل الإعلام، حتى يعلم كل الشعب كم هو صعب حالنا، نحن تحت الخوف الدائم من القصف، يجب الوصول إلى صفقة بأسرع وقت حتى لا نعود توابيت".

وأكمل: "لا تصدقوا نتنياهو، الضغط العسكري يتسبب بقتلنا فقط، فقط صفقة الآن هي التي ستعيدنا".

وطالب الأسير أن يتوجه المتظاهرون لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للضغط على نتنياهو لإنجاز الصفقة، قائلًا: "توجهوا لترامب، لأنه على ما يبدو أن الشخص الوحيد القوي في العالم، والذي يستطيع الضغط على نتنياهو ليوافق على الصفقة".

كما تحدث "ميران" عن تقلص كميات الطعام المقدمة لهم، وقال: "أخبرني الآسرين أن المعابر مغلقة ولا يدخل طعام ولا إمدادات، وبسبب ذلك أصبحنا نحصل على طعام أقل من السابق".

وختم : "نتنياهو ديرمير سموتريتش بن غفير، أنتم السبب وراء السابع من أكتوبر بسببكم أنا هنا، بسببكم كلنا هنا، ستتسببون بانهيار الدولة".