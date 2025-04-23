إصابات وإحراق منشآت زراعية في هجوم للمستوطنين على بلدة سنجل شمال رام الله

وطن: أصيب 8 مواطنين أحدهم بالرصاص، وأُحرقت 3 منشآت زراعية، اليوم الأربعاء، في هجوم للمستوطنين، على بلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 8 مواطنين أحدهم بالرصاص أطلقه مستوطنون، ولم تعرف حالته الصحية، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف لنقل الإصابات وإطفاء الحرائق التي أشعلها المستوطنون.

وناشد المجلس القروي في سنجل في بيان، المواطنين التوجه إلى منطقة التل المستهدفة من أجل التصدي للمستوطنين، ومنعهم من الاستفراد بالمواطنين الموجودين في أرضهم.

وهاجم عشرات المستوطنين بلدة سنجل بأعداد كبيرة باستخدام آليات دفع رباعي، وأحرقوا 3 منشآت زراعية.

وأفاد ناشطون في البلدة، بأن الهجوم استهدف منطقة خربة التل وهي ذاتها التي استهدفها المستوطنون قبل 3 أيام، وتسببوا في استشهاد المواطن وائل باسم محمد غفري (48 عاماً)، وإصابة آخرين، وأحرقوا 5 منشآت زراعية، وسرقوا عشرات رؤوس الأغنام.

يُذكر أن المستوطنين أقاموا 60 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، منها 51 بؤرة عام 2024، وفق معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأدت الانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا مكونا من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة.