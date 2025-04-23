مستوطنون ينصبون خيمة على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، خيمة على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين نصبت خيمة على أراضي المواطنين شرق شعب البطم في مسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأضاف، أن المستوطنين يهدفون إلى توسعة ثلاث بؤر استيطانية كانت قد أقيمت قبل نحو عامين على أراضي المواطنين في تلك المنطقة وربطها ببعضها.

وفي سياق متصل، دمرت مجموعة من المستوطنين المسلحين سياجا حديديا وسرقت أجزاءً منه، في منطقة اعزيوة وقرية سوسيا، للمواطنين محمد مخامرة وناصر النواجعة، بالإضافة إلى سرقة محاصيل زراعية للمواطن النواجعة.