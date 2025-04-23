بنك الإسكان يرعى تحدي جامعة الخليل للتصميم

وطن: في إطار مسؤوليته المجتمعية والتزامه بدعم قطاع التعليم والشباب، قدّم بنك الإسكان رعايته لمسابقة "تحدي جامعة الخليل للتصميم" التي نظّمتها كلية تكنولوجيا المعلومات بمشاركة عدد من الجامعات الفلسطينية، بحيث جاءت هذه المسابقة كنقطة انطلاق للطلبة لإبراز قدراتهم وإبداعاتهم في مجال التصميم أمام شركات القطاع الخاص، وتأهيلهم للمنافسة في المسابقات العالمية المشابهة.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمي لبنك الإسكان السيد أسامة حرز الله أن هذه الرعاية تأتي انسجاماً مع رؤية البنك لتمكين الطلبة وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وفتح آفاق جديدة لهم للتميز والارتباط بسوق العمل، خاصة في مجالات التصميم والتكنولوجيا التي تشكل اليوم أساساً لتطوير الأعمال والتحول الرقمي.

وبدوره أعرب الدكتور بلال عمرو، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، عن شكره العميق للبنك وأكد أن هذه الفعالية تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة المتميزة التي تنظمها الكلية، مثل معرض فنون الوسائط المتعددة ومسابقة الخليل للبرمجة، وذلك لتشجيع الإبتكار والمنافسة بين الطلبة.

ويؤكد بنك الإسكان استمراره في دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير قدرات الشباب وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أفضل.