"الصحة العالمية": 400 مريض كلى توفوا في قطاع غزة بسبب نقص العلاج

وطن: حذرت منظمة الصحة العالمية، من تفاقم النقص في معدات غسيل الكلى في قطاع غزة، بسبب انعدام مخزون أدوية الكلى.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في وزارة الصحة في قطاع غزة أن مرضى غسيل الكلى في غزة يعانون للحصول على العلاج، والمئات منهم لقوا حتفهم.

وأشاروا إلى أن أكثر من 400 شخص يمثلون 40% من مرضى الكلى توفوا خلال الحرب بسبب نقص العلاج.

الاحتلال ألحق أضراراً كبيرة بمستشفى الدرة

من جهة ثانية، استنكرت وزارة الصحة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة.

وأكدت أن قصف الاحتلال ألحق أضراراً كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة داخل مستشفى الدرة، مجددةً مطالبتها الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الاحتلال.

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة، بل يمعن في حرمانهم من الحياة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال ارتكب جريمة حرب

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال ارتكب جريمة حرب وقتل المسعفين في آذار/مارس الماضي في رفح بطريقة تخالف القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "رواية الاحتلال تخالف روايتنا، وحاولنا التواصل مع الصليب الأحمر الدولي لسحب جرحانا، ولكن الاحتلال رفض مساعي سحب مسعفينا الجرحى وتعمّد دفنهم في قبر جماعي برفح بعد استشهادهم".

وكانت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجهاز الدفاع المدني في غزة، قد رفضوا نتائج "تحقيق" عسكري إسرائيلي خلص إلى أنّ مقتل 15 من المسعفين وعمال الإنقاذ الفلسطينيين في مدينة رفح كان نتيجة "أخطاء مهنية".

ووفقاً للمشاهد التي بثّت في الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، تبيّن جلياً أنّ الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على العاملين الإنسانيين الذين كانوا يستقلون سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء بسبب "ضعف الرؤية الليلية"، ثم انتهك "الجيش" الأوامر بإطلاق النار على مركبة تابعة للأمم المتحدة مرّت بعد 15 دقيقة، ما أدّى إلى مقتل السائق.