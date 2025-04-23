استطلاع جديد عبر شبكة وطن الإعلامية: 26% يعتقدون أن المرأة لا تمثل بشكل عادل في الإعلام المحلي

وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي عبر شبكة وطن الإعلامية أن 15% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن ظهور النساء مثالي ويعكس عدالة كاملة في الإعلام المحلي الفلسطيني، وأجاب 15% أنهن يظهرن بشكل مناسب ومرض.

وجاء في الاستطلاع أيضا أن 41% يعتقدون أنه يتم تناول النساء بشكل معقول، فيما أجاب 26% أنهن يظهرن بشكل غير كاف نسبيا، وأجاب 3% فقط أنه يتم التعامل معهن بإجحاف وعدم عدالة.

وشارك في الاستطلاع الالكتروني الذي نشر على مدار أسبوعين 4120 مواطنا ومواطنة.

يذكر أن سؤال الاستطلاع جاء على النحو التالي: ما رأيك في مدى عدالة تمثيل النساء في الإعلام المحلي الفلسطيني؟