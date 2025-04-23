لأول مرة .. الاحتلال ينصب بوابات حديدية على مدخل مخيم جنين ويطبق الحصار عليه

وطن: في تصعيد جديد للعدوان شمال الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال اليوم الاربعاء بوابة عسكرية على مدخل مخيم جنين.

وتاتي هذه الخطوة في تصعّيد مستمر لوتيرة جرائم الاحتلال في مدينة ومخيم جنين خلال عدوانه الوحشي المستمر منذ 93 يوما.

وقالت اللجنة الاعلامية لمخيم جنين ان جيش الاحتلال نصب بوابات حديدية على مدخل مخيم جنين الرئيسي ومدخل دوار العودة، وأطبق الحصار على المخيم وشدد عدوانه الواسع ودفع بتعزيزات عسكرية كبيرة.

وتفرض قوات الاحتلال تعتيما كاملا على جرائمها، تزامنا مع تواصل عمليات الهدم داخل مخيم جنين والتي طالت نحو 600 منزل بشكل كامل، إضافة إلى الأضرار الجزئية في كافة بيوت ومنازل المخيم، والتي أصبحت غير صالحة للسكن.