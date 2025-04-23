تعاونية نابلس تنطلق باجتماعها الأول وتضع أسس العمل المشترك وتحضيرات أسبوع العمل العالمي

رام الله – وطن: في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها لتعزيز التنسيق بين المؤسسات المجتمعية في المدينة، عُقد صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع التأسيسي الأول لتعاونية نابلس، بمشاركة ممثلين وممثلات عن عدد من المؤسسات الأهلية، منهم مها أحمد عن مدرسة الأمهات، شاهر بدري عن مركز يافا، فاطمة عبده عن المنتدى التنويري، سناء العمد عن مركز حواء، وسمر جبر.

الاجتماع الذي حمل طابعًا تشاوريًا، هدف إلى وضع اللبنات الأولى لتشكيل التعاونية، وتحديد رؤيتها وأطر عملها المستقبلية. وقد شهد نقاشًا موسعًا حول أهمية الانفتاح التدريجي على أعضاء جدد، سواء كممثلين عن مؤسسات أو أفراد فاعلين في المجال المجتمعي، مع التأكيد على ضرورة صياغة إطار مرجعي يوضح بوضوح المهام، والأدوار، والأهداف. وتمخض الاجتماع عن توافق حول تكليف مها أحمد بمنصب منسقة التعاونية في هذه المرحلة التأسيسية.

في محور التحضيرات لأسبوع العمل العالمي، لم يقتصر الاجتماع على طرح الأفكار، بل ترجم النقاش إلى خطة عمل واضحة تحمل أبعادًا ميدانية وتوعوية. فقد تقرر تنظيم لقاء حواري مفتوح في مكتبة بلدية نابلس بتاريخ 5 أيار 2025، يسلّط الضوء على قضايا اللاجئين من زاوية تمويل الخدمات، ويجمع بين دائرة شؤون اللاجئين ومحاولة إشراك ممثل عن الدائرة المالية في الأونروا، في محاولة لخلق حوار مباشر بين المؤسسات وصنّاع القرار.

أما المشهد الثاني فسيكون في قلب مخيم بلاطة، حيث اختارت التعاونية أن تصدح رسائلها بين الناس لا خلف الجدران. يوم الأحد، 27 نيسان، ستُقرع الطبول على وقع خطى الطلاب العائدين من مدارسهم، فيما ترفع المؤسسات يافطات تنبض بشعارات الحملة، وتُلقى الكلمات من قلب الشارع، في وقفة رمزية تُعيد للفضاء العام نبضه ورسائله.

ولأن العمل الجماعي لا يكتمل إلا بتنوّع الأصوات، اتُفق على أن تنفّذ كل مؤسسة مشارِكة نشاطًا خاصًا بها خلال أسبوع العمل، لتجسيد شعار التنوع في وحدة الهدف. هكذا تنطلق تعاونية نابلس، لا كتحالف شكلي، بل كمساحة حيوية تُنتج الفعل، وتعيد رسم العلاقة بين المجتمع ومؤسساته على أساس المشاركة، والجرأة، والانحياز الدائم للناس وقضاياهم.