تفاصيل مجزرة المسعفين وطواقم الإغاثة في رفح .. جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص بشكل مستمر لمدة 3 دقائق ونصف من مسافة صفر

رام الله - وطن: كشفت صحيفة هآرتس العبرية تفاصيل جديدة حول مجزرة المسعفين التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق طواقم الاسعاف في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة ان جنود الاحتلال فتحوا النار بشكل متواصل لأكثر من 3دقائق ونصف على طواقم الاسعاف والدفاع المدني في مدينة رفح.

وقالت هآرتس ان جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل عشوائي تجاه مركبات الإسعاف والدفاع المدني، رغم ان مركبات الإغاثة كانت تسير في مسار يسمح بالحركة فيه ولا يتطلب تنسيقًا مسبقًا.

ولفتت الصحيفة ان الجنود بدّلوا عدة مخازن ذخيرة أثناء إطلاق النار على 12 من عمال الإغاثة الذين حاولوا التعريف عن أنفسهم، وان إطلاق النار على عاملي الإغاثة استمر لمدة 3 دقائق ونصف من مسافة صفر

واكدت الصحيفة ان القوة التي قتلت المسعفين وعناصر الدفاع المدني رغم انها تلقت مسبقًا بلاغًا عن حركة مكثفة لسيارات الإسعاف في المنطقة.